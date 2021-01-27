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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne’den giriş yaptı

Balkanlar üzerinden gelen kar Edirne’den giriş yaptı

hamzabeyli sınır kapısı kar yağışı

( EDİRNE ) EDİRNE

Karayolları Hamzabeyli Sağanak Yağış Sınır Kapısı Kar Yağışı 


- Edirne'nin Balkanlara açılan sınır kapısı Hamzabeyli’de ve yakın köylerinde kar yağışı etkili olmaya başladı.
Edirne'nin Lalapaşa ilçesinin Bulgaristan'a sınır köylerinde başlayan sağanak yağış, yerini kar yağışına bıraktı. Etkili olan kar yağışıyla birlikte her yer beyaza bürünmeye başladı.
Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı.
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