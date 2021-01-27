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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balkan köylerinde kar yağışı etkili oldu

Balkan köylerinde kar yağışı etkili oldu

KÖYDEN KAR DETAYLARI

( EDİRNE ) EDİRNE

Hava Sıcaklığı Karayolları Kar Kalınlığı Kar Yağışı 


- Edirne’nin Lalapaşa ilçesine bağlı Balkanlara sınır olan Hamzabeyli köyünde şiddetli kar yağışı etkisini gösterdi. Lalapaşa ilçesine bağlı Hamzabeyli köyünde hava sıcaklığının sıfırın altında eksi 1 dereceye düşmesiyle birlikte gece başlayan kar yağışı sabahın erken saatlerinde etkisini artırdı. Her yerin tamamen beyaza büründüğü köyde kar kalınlığı bazı bölgelerde çizme boyuna yaklaştı. Araçların ilerlemekte güçlük çektiği köyde ulaşım traktörlerle sağlanıyor. Ayrıca birçok evin çatısında buz ve kar sarkıtları da oluştu. Hamzabeyli Sınır Kapısı yolunun trafiğe kapanmaması için karayolları ekipleri tarafından çalışma başlatıldı. (SU-
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