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25 Haziran 2021 Cuma günü yayınlandı
Balıklıgöl YKS öncesi öğrencilerin akınına uğradı

Balıklıgöl YKS öncesi öğrencilerin akınına uğradı

Balıklıgöl'den detaylar

Hafta Sonu Lyon Öğrenciler 

-Vatandaşlardan genel görüntüler
-Dua edenler
-Röportaj

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa'da hafta sonu yapılacak Yükseköğretim Kurumları Sınavı (YKS) öncesi öğrenci ve velileri, Balıklıgöl ve türbelere akın ederek dua etti. YKS'nin ilk oturumu olan 'Temel Yeterlilik Testi'nde (TYT) yaklaşık 2 milyon 600 bin aday ter dökecek. Sınava bir gün kala Şanlıurfa'da çok sayıda öğrenci ve velisi, Balıklıgöl'e giderek dua etti. Balıklara yem atarak başarılı olma dileğinde bulunan öğrenciler daha sonra kentteki türbelere giderek dua etti. Öğrencilerden Melek Yiğit, Hacı Kerim Türbesinde YKS sınavında başarılı olmak için dua ettiğini söyledi.


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