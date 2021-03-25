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25 Mart 2021 Perşembe günü yayınlandı
Balıklıgöl’e düşen genç kızı vatandaşlar böyle kurtardı

Balıklıgöl’e düşen genç kızı vatandaşlar böyle kurtardı

kızın kurtarılmasına ait görüntüler

( ŞANLIURFA )- Genç kızın Balıklıgöl’e düştüğü anlara ait görüntüler ortaya çıktı ŞANLIURFA

Genç Kız Kamera Gesi Cep Telefonu 


- Şanlıurfa’da bulunan tarihi Balıklıgöl’e düşen genç kız boğulmak üzereyken vatandaşlar tarafından son anda kurtarıldı.İddiaya göre olay, yaklaşık 7 ay önce Balıklıgöl’de yaşandı. Balıklara yem veren ve ismi öğrenilemeyen genç kız, dengesini kaybederek Balıklıgöl’e düştü. Kızın düştüğünü gören bir vatandaş, suya atlayarak kızı kurtardı. Çevredekiler de kızı tutarak yukarı çıkartılmasına yardım etti. O anlar ise bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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