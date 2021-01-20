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20 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balıklıgöl beyaza büründü

Balıklıgöl beyaza büründü

Balıklıgöl beyaza büründü

Tarihi Mekan Kar Yağışı 

-tarihi ve turistik Balıklıgöl'den detaylar
-Balıklardan yakın uzak plan detayları
- Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ve hatıra fotoğrafları çekmek isteyenler tarihi mekana akın etti
-Genel detaylar

( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA

- Şanlıurfa’da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası. Dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası tarihi ve turistik. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ve hatıra fotoğrafları çekmek isteyenler tarihi mekana akın etti. Vatandaşlar burada balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Tarihi mekanda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler görsel şölen oluşturdu.
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