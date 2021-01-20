Balıklıgöl beyaza büründü

-tarihi ve turistik Balıklıgöl'den detaylar

-Balıklardan yakın uzak plan detayları

- Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ve hatıra fotoğrafları çekmek isteyenler tarihi mekana akın etti

-Genel detaylar



( ŞANLIURFA ) ŞANLIURFA



- Şanlıurfa’da sabah saatlerinden itibaren başlayan kar yağışı sonrası. Dün başlayan ve aralıklarla etkisini sürdüren kar yağışı sonrası tarihi ve turistik. Kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler ve hatıra fotoğrafları çekmek isteyenler tarihi mekana akın etti. Vatandaşlar burada balıklara yem atarak hatıra fotoğrafları çektirdi. Tarihi mekanda kar yağışı sonrası kartpostallık görüntüler görsel şölen oluşturdu.



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