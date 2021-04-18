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18 Nisan 2021 Pazar günü yayınlandı
Balıkesirspor, Eskişehir’de rahat nefes aldı

Balıkesirspor, Eskişehir’de rahat nefes aldı

Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek'in açıklamaları

- - Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek:- “Önümüzdeki 3 maçı kazası belasız oynayacağız” ESKİŞEHİR

Matematik Matem Bulduk Rektör Basın Mensupları 


- Balıkesirspor Teknik Direktörü Yusuf Şimşek, Eskişehirspor maçının ardından, “Ligde kalmak için bu maçı almamız gerekiyordu. Kazanmasını bildik” dedi.
Eskişehirspor’u 3-0’lık skorla geçen Balıkesirspor'da Teknik Direktör Yusuf Şimşek maç sonu basın mensuplarına yaptığı açıklamada kendilerine güvenen herkese teşekkür etti. Ligde kalmak için kazanmaları gereken bir maç olduğuna dikkat çeken Şimşek, konuşmasının devamında şunları söyledi: “Maça iyi başladık. İlk yarı 2-0’lık skoru bulduk. İkinci yarı iyi başlayamadık. Pozisyonlar verdik. Neticesinde kazanmasını bildik. Emeği geçen herkese teşekkür ederim. Balıkesir halkına da teşekkür ediyorum. Akşam ki maçlardan sonra ligde matematiksel olarak kalmayı garantiledikten sonra kalan 3 maçımızı da kazasız belasız oynayacağız.”
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