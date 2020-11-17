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17 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
BALIKESİR - Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

BALIKESİR - Yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi

- Yangın söndürme çalışmaları - Yangından etkilenen evlerden görüntüler Balıkesir 'de çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde çıkan yangında 5 ev kullanılamaz hale geldi.Alınan bilgiye göre, Mumcu Mahallesi'nde yalnız yaşayan Meryem Abeş'in (81) evinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen yangın, çevredeki 3'ü metruk 4 binaya daha sıçradı.Haber verilmesi üzerine, olay yerine Sındırgı Orman İşletme Şefliğine ait 4 arazöz, Balıkesir İtfaiye Daire Başkanlığına ait 4 itfaiye aracı, BASKİ'ye ait 2 tanker, 3 kepçe, Simav'dan gönderilen 2 yangın söndürme aracı ile jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi.Ekiplerin yaklaşık 1 saatlik çalışması sonucu yangın kontrol altına alındı.Yangında 5 evde hasar oluşurken ekipler, evi yıkılan ve kendisine ulaşılamayan Abeş'i bulmaya çalışıyor.Öte yandan, Sındırgı Kaymakamı Zafer Oktay, Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da mahalleye giderek yangınla ilgili bilgi aldı, incelemelerde bulundu.

Jandarma İtfaiye Aracı Sağlık Ekipleri Trol 

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