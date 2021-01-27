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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
- Balıkesir ve ilçelerinde kar yağışı başladı

- Balıkesir ve ilçelerinde kar yağışı başladı

-Balıkesir merkez ve ilçelerden gelen kar görüntüleri

( BALIKESİR ) Balıkesir ve ilçelerinde kar yağışı başladı BALIKESİR

Soğuk Hava Dalgası Kar Yağışı 


- Balkanlar'dan gelen soğuk hava dalgası Balıkesir ve ilçelerinde de etkisini gösterdi. Balıkesir merkez, Kepsut ve Gönen ilçelerinde saat 11.30'dan itibaren yoğun kar yağışı başladı.
Balıkesir ve ilçelerinde başlayan kar yağışı özellikle yağmur ve kar yağmasını bekleyen çiftçileri memnun etti. Karayolları ve Büyükşehir Belediyesi ekipleri bütün hazırlıklarını tamamladı. Meteoroloji Genel Müdürlüğü vatandaşları dona karşı tedbirli olmaya çağırdı. (HT-MŞ)
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