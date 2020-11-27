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27 Kasım 2020 Cuma günü yayınlandı
BALIKESİR - Turşu fabrikasında yangın çıktı

BALIKESİR - Turşu fabrikasında yangın çıktı

- Yangından dumanların yükselmesi - Yanan fabrikadan detay Balıkesir 'de turşu fabrikasında yangın çıktıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Sındırgı ilçesindeki turşu fabrikasında çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.İbirler Mahallesi mevkisindeki turşu fabrikasında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.Kısa sürede büyüyen alevlere bölgeye sevk edilen itfaiye ekipleri müdahalede bulunuyor.İşçilerin tahliye edildiği fabrikadaki yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.

Fabrika Trol 

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