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24 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BALIKESİR - Trafik kazası: 3 yaralı

BALIKESİR - Trafik kazası: 3 yaralı

- Kaza yerinden görüntüler - Kaza yapan araçlardan görüntüler - Otomobilin çarptığı refüj ve kopan araç parçalardan görüntüler - Burhaniye Devlet Hastanesinden görüntülerBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Burhaniye ilçesinde üç aracın karıştığı trafik kazasında 3 kişi yaralandı.Alınan bilgiye göre, Baran S. idaresinde 35 APR 469 plakalı otomobil, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu ilçe yakınlarında yol kenarındaki bariyerlere çarptı.Aynı yönde ilerleyen 34 EG 5390 plakalı tırın sürücüsü Hilmi K, önünde kaza yapan otomobile çarpmamak için sol şeride geçti. Arkadan gelen İsmail P. yönetimindeki 10 EP 279 plakalı araç da önce tıra, ardından refüje çarptı.Kazada sürücüler Baran S, İsmail P. ve 35 APR 469 plakalı otomobilde yolcu olarak bulunan Sena S. yaralandı.Olay yerine gelen 112 Acil Servis ekiplerince Burhaniye Devlet Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.Kaza nedeniyle yarım saat ulaşıma kapanan İzmir - Çanakkale kara yolu, araçların kaldırılmasının ardından yeniden trafik akışına açıldı.

Trafik Kazası Bild Akkale Direksiyon 

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