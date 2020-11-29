BALIKESİR - Tarla sürerken traktörden düşen sürücü hayatını kaybetti
- Traktörden görüntüler - Kaza yerinden görüntülerBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Kepsut ilçesinde tarla sürerken traktörden düşen sürücü yaşamını yitirdi.Tahsin Şahin (78), Mahkeme Mahallesi'nde traktörüyle tarla sürerken sulama kanalını aşarak yan tarlaya geçti. Bu sırada traktörden düşen Şahin, olay yerinde öldü.Direksiyon başında kalp krizi geçirdiği tahmin edilen Şahin'in cenazesi, otopsi için Kepsut Devlet Hastanesi morguna gönderildi.
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