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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
Balıkesir Susurluk yolu tek şerit trafiğe açıldı

Balıkesir Susurluk yolu tek şerit trafiğe açıldı

Başkan Yılmaz'ın çalışmalar hakkında bilgi vermesi

Kaymakamlık Benzin Kar Yağışı 

--Yol açma çalışmalarından görüntü
--Yolun açılması ile araçların gitmesi
-Başkan Yılmaz'ın son açıklaması

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- 4 gündür devam eden yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle trafiğe kapanan Balıkesir-Susurluk yolu ekiplerin gece gündüz çalışması neticesinde tek şerit olarak trafiğe açıldı. Büyükşehir Belediyesi, Balıkesir’de kar yağışının başlamasıyla birlikte bin 178 personel ve 475 araçla; kar küreme, tuzlama ve yol açma çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, şehirde 4 gündür yoğun bir şekilde devam eden kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan Balıkesir-Susurluk Karayolu’ndaki çalışmaları yerinde inceledi. Uzun süre kapalı kalan yoldaki vatandaşlara kumanya ve benzin desteğinde bulunulduğunu söyleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz, “Valiliğimiz, Büyükşehrimiz, Karayolları, AFAD, kaymakamlıklarımız ve ilçe belediyelerimiz ile koordineli halde çalışmalarımız sürüyor. Değirmenboğazı mevkiindeki orta refüjdeki bariyeri kaldırarak yolun açılması ve trafiğin rahatlaması için gereken müdahaleleri yaptık. Tuzlama çalışmalarımız da sürüyor” dedi.
(HT-Y)
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