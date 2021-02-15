- Balıkesir - Susurluk kara yolu ağır taşıt araçlara kapatıldı



- Balıkesir-Susurluk kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır taşıt araçların geçişine kapatıldı. Balıkesir genelinde 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kara yolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin bir çok noktasında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Susurluk ve Susurluk-Balikesir istikametleri trafik yoğunluğundan dolayı ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere, zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. (TS-



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