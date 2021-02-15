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15 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
- Balıkesir - Susurluk kara yolu ağır taşıt araçlara kapatıldı

- Balıkesir - Susurluk kara yolu ağır taşıt araçlara kapatıldı

OLAY YERİNDEN GÖRÜNTÜLER

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Jandarma Trafik Yoğunluğu Kar Yağışı 


- Balıkesir-Susurluk kara yolu, yoğun kar yağışı nedeniyle ağır taşıt araçların geçişine kapatıldı. Balıkesir genelinde 3 gündür devam eden kar yağışı hayatı olumsuz etkiliyor. Kara yolları ve Balıkesir Büyükşehir Belediyesi ekipleri, şehrin bir çok noktasında kar küreme ve tuzlama çalışmalarını sürdürüyor. Yoğun kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oluyor. Akşam saatlerinde etkisini arttıran kar yağışı nedeniyle Balıkesir-Susurluk ve Susurluk-Balikesir istikametleri trafik yoğunluğundan dolayı ağır taşıt trafiğine kapatıldı. Polis ve jandarma ekipleri de sürücülere, zincirsiz araç kullanmamaları konusunda uyarılarda bulunuyor. (TS-
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