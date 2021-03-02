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02 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
BALIKESİR - Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti

BALIKESİR - Su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti



Görüntü Dökümü: - Kaza yerinden görüntüler Balıkesir 'de su kanalına devrilen otomobildeki 2 kişi hayatını kaybettiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Manyas ilçesinde bir otomobilin su kanalına devrilmesi sonucu 2 kişi yaşamını yitirdi.Tevfik Çalışkan (34) idaresindeki 10 ACP 852 plakalı otomobil, Manyas - Bandırma kara yolu Kulak Mahallesi mevkisinde kontrolden çıkarak yol kenarındaki su tahliye kanalına devrildi.Çevredekilerin durumu bildirmesi üzerine bölgeye jandarma, 112 Acil Servis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.Ekipler, sürücü Çalışkan ile araçta bulunan Erkan Denli'nin (28) öldüğünü belirledi.Araçtan çıkarılan cesetler, Manyas Devlet Hastanesi morguna gönderildi.

Jandarma Bild Su Kanalı Trol 

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