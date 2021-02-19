BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Boş cadde ve sokaklardan görüntülerBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'de, yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) tedbirleri kapsamında 22 Şubat Pazartesi saat 05.00'e kadar sürecek olan sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Balıkesir 'de araç ve vatandaş yoğunluğu yaşanan Mekik Sokak, Kızılay Caddesi ve 15 Temmuz Demokrasi Meydanı'nda sessizlik hakim oldu.
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