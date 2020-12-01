BALIKESİR - Sokağa çıkma kısıtlaması

- Cadde ve sokaklardan görüntülerBALIKESİR - Yeni tip koronavirüs (Kovid - 19) ile mücadele kapsamında, 81 ilde, yarın saat 05.00'da sona ermek üzere sokağa çıkma kısıtlaması başladı. Balıkesir 'de de kısıtlama ile meydanlar, parklar ve caddelerde sakinlik hakim oldu. Polis ekiplerin kentin farklı noktalarında denetim yaptı.
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