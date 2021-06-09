Beyaz Gazete Ana Sayfa
Güncel Videolar «geri 1 ileri»
Genişlet Işıklar Sitene Ekle
9 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BALIKESİR - Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mezun olduğu lisede anıldı

BALIKESİR - Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın mezun olduğu lisede anıldı

- Etkinlikten görüntüler - Yalçın'ın edebiyat öğretmeni Cevahir Çivrilli - Müzik öğretmeni Mustafa ÇakmakBALIKESİR (AA) - Batman'ın Kozluk ilçesinde 4 yıl önce PKK'lı teröristlerin saldırısı sonucu şehit olan müzik öğretmeni Şenay Aybüke Yalçın için Balıkesir 'in Edremit ilçesinde mezun olduğu liseden sınıf arkadaşları ve öğretmenleri tarafından anıldı.Şehit Öğretmen Şenay Aybüke Yalçın Anadolu Lisesinin önünde bir araya gelen Yalçın'ın sınıf arkadaşları ve meslektaşları, vatandaşlara lokma dağıttı.
Yalçın'ın edebiyat öğretmeni Cevahir Çivrilli, gazetecilere yaptığı açıklamada, "Bütün sevdikleri onu özlüyor. Özellikle anne babasına sabır diliyoruz." dedi.
Müzik öğretmeni Mustafa Çakmak ise şehidin sınıf arkadaşlarının 4 senedir aksatmadan bu anma etkinliğini gerçekleştirdiğini belirtti.
Kendilerinin de onlara destek olmaya çalıştığını dile getiren Çakmak, "Edremit'imizin kızı, aslında buralı değil ama bizden biri. Ruhu şad, mekanı cennet olsun güzel kızımızın. Onu çok özlüyoruz." diye konuştu.

Öğretmenler Müzik Öğretmeni Öğretmen Teröristler Anma Etkinliği 

İlgili Foto Galeriler
Derya Öğretmenin En Acı GünüDerya Öğretmenin En Acı Günü
Tunceli'de Terör OperasyonuTunceli'de Terör Operasyonu
Mardin'deki Terör OperasyonuMardin'deki Terör Operasyonu
O Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzlettiO Görüntüleri Liseli Öğrencilere İzletti
24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri24 Kasım Öğretmenler Günü Capsleri
Memurların Leğen Board EğlencesiMemurların Leğen Board Eğlencesi
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı
Advertisement Advertisement