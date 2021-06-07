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7 Haziran 2021 Pazartesi günü yayınlandı
BALIKESİR - Sahillerde 'deniz salyası' yoğunluğu

BALIKESİR - Sahillerde 'deniz salyası' yoğunluğu

BALIKESİR - Sahillerde "deniz salyası" yoğunluğu

Balıkesir kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyorBALIKESİR (AA) - Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Balıkesir 'in Erdek ilçesi sahillerinde görülmeye devam ediyor.Sabah saatlerde esen rüzgarla birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Aşağıyapıcı ve Tatlısu mahallelerindeki kıyı şeridinde yoğun olarak yer aldı.Rüzgarın etkisiyle kıyıda biriken bazı atıkların müsilajla kalın ve yoğun bir tabaka oluşturduğu görüldü.
Balıkesir kıyılarında müsilaj görülmeye devam ediyorBALIKESİR (AA) - Marmara Denizi kıyılarını kaplayan müsilaj (deniz salyası) Balıkesir 'in Erdek ilçesi sahillerinde görülmeye devam ediyor.Sabah saatlerde esen rüzgarla birikmeye başlayan müsilaj tabakaları, Aşağıyapıcı ve Tatlısu mahallelerindeki kıyı şeridinde yoğun olarak yer aldı.Rüzgarın etkisiyle kıyıda biriken bazı atıkların müsilajla kalın ve yoğun bir tabaka oluşturduğu görüldü.

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