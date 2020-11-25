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25 Kasım 2020 Çarşamba günü yayınlandı
BALIKESİR - Otomobilin çarparak yaraladığı köpek yeniden koşmaya başladı

BALIKESİR - Otomobilin çarparak yaraladığı köpek yeniden koşmaya başladı

- Maske isimli köpekten görüntüler - Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel ile röportaj Balıkesir 'de otomobilin çarparak yaraladığı köpek yeniden koşmaya başladıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Erdek ilçesinde, bir akaryakıt istasyonunda otomobilin çarpıp yaraladığı köpek, tedaviye cevap verdi, yeniden koşmaya başladı.
Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Zeytinli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonundan çıkan otomobilin çarparak yaraladığı köpeğin tedavisi tamamlandı."Maske" ismi verilen köpek, Balıkesir Büyükşehir Belediyesi Çevre Koruma ve Kontrol Dairesi Başkanlığına bağlı Balıkesir Sokak Hayvanları Bakımevi'nde ameliyat edildi.Başarılı ameliyatla iyileşen "Maske" yeniden koşmaya başladı.
Açıklamada görüşlerine yer verilen Veteriner Hekim Oğuzhan Erçel, köpeğin iyileşmesi için ellerinden geleni yaptıklarını belirtti.
Erçel, ameliyatın yaklaşık 3 saat sürdüğünü ve köpeğin kalçasına üç plak yerleştirildiğini vurgulayarak, "Ameliyatı kaldırması bile bir mucizeydi. Kendisi de yaşama tutunmak için çok mücadele etti. Tedavimiz güzel bir şekilde devam ediyor. 'Maske' artık hem yürüyebiliyor hem de koşabiliyor. Tam bir iyileşme için önümüzde biraz daha zaman var." ifadesinde bulundu.11 Kasım'da, Balıkesir 'in Erdek ilçesine bağlı Zeytinli Mahallesi'ndeki bir akaryakıt istasyonunda, otomobil iki köpeği ezerek yoluna devam etmiş, Balıkesir Valiliğince sürücü hakkında adli işlem başlatılmıştı.

Karya Köpek Akaryakıt İstasyonu Yazılı Açıklama Ameliyat 

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