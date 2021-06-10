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10 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
BALIKESİR - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

BALIKESİR - Ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındı

- Orman yangın söndürme çalışmaları - İtfaiye helikopterinin içinden görüntüler - Helikopter ile yangına müdahale Balıkesir 'de ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alındıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde çıkan orman yangını ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.İlçe kırsalındaki Kozlu Mahallesi'nin İmampınarı mevkisindeki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.Rüzgarın da etkisiyle kısa sürede büyüyen alevlere, Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğü ve Sındırgı Orman İşletme Müdürlüğü ile Sındırgı İtfaiye Grup Amirliği ekipleri müdahale etti.Çok sayıda orman işçisinin katıldığı, 11 arazöz, 3 su ikmal aracı ve bir dozerin kullanıldığı söndürme çalışmasına havadan helikopterle destek sağlandı.Yaklaşık 1 hektar alanda etkili olan yangın, 2 saatte kontrol altına alınarak soğutma çalışmasına başlandı.Sındırgı Belediye Başkanı Ekrem Yavaş da bölgeye gelerek bilgi aldı.

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