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2 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BALIKESİR - Orman yangınına müdahale ediliyor

BALIKESİR - Orman yangınına müdahale ediliyor

- Yangın söndürme ekiplerinden detaylar - Helikopterin yangına müdahalesi Balıkesir 'de çıkan orman yangınına müdahale ediliyorBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın kontrol altına alınmaya çalışılıyor.İlçenin Ortaoba Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye 5 arazöz, 1 su ikmal aracı ve helikopter sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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