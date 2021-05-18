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18 Mayıs 2021 Salı günü yayınlandı
BALIKESİR - Orman yangını çıktı

BALIKESİR - Orman yangını çıktı

- Yangına helikopterle müdehale edilmesi - Yanan alanların görüntüsü Balıkesir 'de orman yangını çıktıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Balya ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına müdahale ediliyor.İlçeye bağlı Müstecap Mahallesi yakınlarındaki ormanlık alanda henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı.İhbar üzerine, bölgeye itfaiye ekiplerinin yanı sıra Balıkesir Orman Bölge Müdürlüğüne bağlı 10 arazöz, 3 helikopter sevk edildi.Ekiplerin yangına müdahalesi sürüyor.

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