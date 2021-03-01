Balıkesir nefesini tuttu, gözler bakanlar kuruluna çevrildi



- Bugün bakanlar kurulunun toplanması neticesinde, Türkiye genelinde ki kısıtlamaların gevşetilip gevşetilmeyeceğine yönelik olarak açıklanması beklenen kararları vatandaşlarda merakla bekliyor. Balıkesir nefesini tuttu, bakanlar kurulundan gelecek olan kararı bekliyor. Sebahattin Civil ‘ yasakların kalkmaması gerektiğini ilimizin turuncu bölgede olması sebebiyle kalkmaması gerektiğini söyledi.



Civil, bankamatiklerin önündeki rezaleti dile getirirken bazı bankamatiklerin çalıştığını bazılarının çalışmadığını söyleyerek yasakların kalkmaması gerek ‘Dedi. Deniz Koral ‘ sayının fazla olmasından dolayı yasakların kalkacağını düşünmüyorum dedi.

Koral, diğer illerde orta ve düşük riskli bölgelerde kalkabilir ama burada kalkacağını hiç sanmıyorum biz Nisan’ın ilk haftasındaki dönemi bekleyeceğiz’ Dedi Ali Çolak ‘ Yasakların kalkmasını temenni ettiklerini, vatandaşın perişan halde olduğunu, milletin zor durumda olduğunu ifade ederek yasakların kalkmasını temenni ettiklerini söyledi.



’ Dudu Kesen ( Esnaf ) ‘ Valla artık bir yerden başlamamız yasakların kalkması lazım diyerek esnafın zor durumda olduğunu ifade etti.

Kesen, biz şurada ayakta bir çay veremiyoruz gerçekten gırtlağa kadar borçluyuz halimiz harap yani biran önce kalkmasını istiyoruz artık’. Dedi



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