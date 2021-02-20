BALIKESİR - Mermer fabrikası sahibinin, maden mühendisi kadın çalışanını darbettiği anlar güvenlik kamerasına yansıdı
- Darbedilen maden mühendisi kadının yüzündeki darp izleri - Olayın yaşandığı ana ait güvenlik kamerası görüntüleriBalıkesir'de mermer fabrikası sahibi, maden mühendisi kadın çalışanını darbettiği iddiasıyla tutuklandı - Önce savcılıktaki ifadesinin ardından salıverilen fabrika sahibi, C.T'nin hastaneye gidip darp raporu alması ve yeniden şikayetçi olması üzerine tutuklandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir'in Marmara ilçesinde mermer fabrikası sahibi, maden mühendisi kadın çalışanını darbettiği iddiasıyla tutuklandı.İddiaya göre, mermer fabrikasında çalışan C.T. ve patronu F.U. arasında henüz bilinmeyen nedenle tartışma çıktı.Tartışmanın büyümesi üzerine F.U, C.T'yi darbetti.Bunun üzerine C.T, F.U'dan şikayetçi oldu. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan F.U, savcılıkta alınan ifadesinin ardından salıverildi. Daha sonra hastaneye giderek darp raporu alan C.T, yeniden şikayetçi oldu ve tekrar gözaltına alınan F.U adliyeye sevk edildikten sonra tutuklandı.
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