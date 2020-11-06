Balıkesir merkezli FETÖ operasyonunda 5 zanlı yakalandı
- Zanlının jandarma komutanlığına götürülmesi - Sağlık kontrolüne götürülmesi - Zanlının gözaltına alınmasıBALIKESİR (AA) - Balıkesir merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "askeri mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca, terör örgütünün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada, aktif görevdeki yüzbaşı, üsteğmen ve 2 astsubay ile daha önce görevden uzaklaştırılmış yüzbaşı hakkında yakalama kararı verildi. İl Jandarma Komutanlığı ve Jandarma Genel Komutanlığı İstihbarat ve Terörle Mücadele Daire Başkanlığı ekiplerince Balıkesir , İstanbul, İzmir ve Van'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 5 şüpheli yakalandı.Zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
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