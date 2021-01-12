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12 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
- Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu; 6 kişi yakalandı

- Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu; 6 kişi yakalandı

-Yakalanan Fetö şüphelilerinin ekipler tarafında toplanması

( BALIKESİR ) Balıkesir merkezli FETÖ operasyonu; 6 kişi yakalandı BALIKESİR

Akalan Yakalama Kararı 


- Balıkesir merkezli 5 ilde, Fetullahçı Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik soruşturma kapsamında hakkında gözaltı kararı verilen 6 şüpheli yakalandı. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturmada, örgütün şifreli haberleşme programı ByLock kullanıcısı oldukları iddia edilen 8 şüpheli için yakalama kararı çıkarıldı. İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince şüphelilere yönelik Balıkesir, İstanbul, Gaziantep, Antalya ve Van'da başlatılan çalışmada 6 şüpheli gözaltına alındı. Diğer 2 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor. (HT
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