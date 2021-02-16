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16 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
- Balıkesir merkezi kara uyandı

- Balıkesir merkezi kara uyandı

Şehir merkezinden kar görüntüleri

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Hafta Sonu Karla Mücadele Yağan Kar Yağışı 


- Balıkesir il merkezinde son yılların en yoğun kar yağışı yaşanırken, ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Meteorolojinin hafta sonundan itibaren yaptığı uyarılar sonrasında yoğun kar yağışı Balıkesir’i etkisi altına aldı. Gece saatlerinde başlayan sağanak kar yağışı şehir merkezinde yer yer 30 santimetrelik kalınlığa ulaştı. Ulaşımın zorlukla sağlandığı il merkezinde sabah saatleriyle birlikte Altıeylül ve Karesi ilçeleri karla mücadele çalışmalarına yoğunluk verdi. Belediyelerin yaptığı karla mücadele çalışmalarına esnaflar da dükkânlarının önlerini temizleyerek katkı sundu. Şehir merkezindeki yoğun kar yağışı sonrasında ortaya kartpostallık manzaralar çıktı. Sağanak kar yağışı sonrasında şehir merkezindeki ağaçlar gelin gibi süslenirken, şehri ortadan ikiye bölen Çay Deresi’nde de yağan kar ayrı bir güzellik oluşturdu. (ÖK-MŞ)
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