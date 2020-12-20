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20 Aralık 2020 Pazar günü yayınlandı
Balıkesir kurallara uyuyor

Balıkesir kurallara uyuyor

Boş sokaklardan görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Kalaba Sokağa Çıkma Yasağı Polis Ekipleri Hayvan Sokak Hayvanları 


- Cuma günü akşam 21.00 itibariyle başlayan ve Pazartesi sabah 05.00’a kadar sürecek olan sokağa çıkma yasağında Balıkesir halkı kurallara riayet ederek sokak ve caddeleri boş bıraktı. Balıkesir'de sokağa çıkma kısıtlamasına vatandaşlar uyuyor. İnsan ve araç kalabalığından geçilmeyen caddeler sessizliğe bürününce ortalık sokak hayvanlarına kaldı. Şehrin bir çok noktasında polis ekipleri denetimlerine devam ediyor.
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