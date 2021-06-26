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26 Haziran 2021 Cumartesi günü yayınlandı
BALIKESİR - Kaybolan alzaymır hastası aranıyor

BALIKESİR - Kaybolan alzaymır hastası aranıyor

- Arama çalışmalarından detaylarBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde dünden bu yana haber alınamayan alzaymır hastası Salim Erdinç (85) için arama çalışması başlatıldı.Altınoluk Mahallesi'ndeki evinden yürüyüşe çıkmak için ayrılan Erdinç'in geri dönmemesi üzerine çevrede arama yapan yakınları, sonuç alamayınca jandarmadan yardım istedi.Ormanlık arazide kaybolduğu ihtimali üzerinde durulan Erdinç'in bulunması için İzmir'den AKUT Arama Kurtarma Derneği gönüllüsü 6 kişi, arama köpeği ile geldi.Ayrıca Balıkesir Valiliğince bölgeye AFAD ekibi sevk edildi.Çalışmalara, jandarma ve bazı sivil toplum kuruluşları da destek veriyor.

A Haber Jandarma Sivil Toplum 

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