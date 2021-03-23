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23 Mart 2021 Salı günü yayınlandı
Balıkesir'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Balıkesir'in yüksek kesimlerine kar yağdı

Kepsut'un kırsal mahallelerine yağan kar yağışından görüntü

( BALIKESİR ) BALIKESİR

Yağmurlu Yağan Kandil Kar Yağışı 


- Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından verilen soğuk ve yağmurlu hava uyarısı sonrası Balıkesir'in Kepsut ilçesinin yüksek kesimli mahallelerinde önce yağmur, havanın aniden soğuması ile kar başladı.
Meteoroloji Bölge Müdürlüğü tarafından Marmara ve Balıkesir için verilen soğuk ve yağmurlu hava uyarısı sonrası Kepsut'un yüksek kırsal mahalleleri Çalkandil, Büyükkatrancı, Küçükkatrancı ve Kızıloluk'a sabah saatlerinde kar yağışı başladı.
Vatandaşlar kar yağışını sevinçle ve bereket işareti olduğunu söyledi.

Kar yağışının yarına da süreceği kaydedildi.
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