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24 Kasım 2020 Salı günü yayınlandı
BALIKESİR - İçişleri Bakanı Soylu, KADES tanıtım stadını ziyaret etti

BALIKESİR - İçişleri Bakanı Soylu, KADES tanıtım stadını ziyaret etti

- İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'nun KADES standını ziyaret etmesi - Vatandaşlarla sohbet edip fotoğraf çektirmesi - Polis, zabıta ve jandarma personelleriyle bir araya gelmesi - 3 yaşındaki bir çocuğa oyuncak hediye etmesiİçişleri Bakanı Soylu, KADES tanıtım stadını ziyaret ettiBALIKESİR (AA) - İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde Kadın Destek Uygulaması (KADES) standını ziyaret etti.Sarımsaklı Mahallesi'nde kurulan standa giden Soylu, burada görevli kadın polis, jandarma ve zabıta personelleriyle bir araya geldi. Çevredeki vatandaşlarla da bir süre sohbet eden Soylu, kadınlara kırmızı karanfil verdi. Daha sonra Bakan Soylu, vatandaşlarla hatıra fotoğrafı çektirdi.

Polis Kadın Polis Jandarma Hatıra Fotoğrafı Zabıta 

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