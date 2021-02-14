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14 Şubat 2021 Pazar günü yayınlandı
Balıkesir güne karla başladı

Balıkesir güne karla başladı

Şehir merkezinden kar görüntüleri

( BALIKESİR )- Kar Balıkesir'e geri döndü BALIKESİR

Kar Yağışı 


- Meteorolojinin günler öncesinden uyarısını verdiği kar yağışı sabah erken saatlerde şiddetini arttırarak şehri adeta beyaza bürüdü. Balıkesir güne karla uyandı. Sokağa çıkma kısıtlamasının sürdüğü Balıkesir'de sabah penceresini açan vatandaşlar beyaz örtü ile karşılaştı. Balıkesir'in merkez Karesi ve Altıeylül ilçelerinde kar yağışı görülürken, ana yollarda herhangi bir sıkıntı yaşanmadığı öğrenildi. Kar Kepsut ve Dursunbey ilçelerinin dağ köylerinde ise etkili oldu. Öte yandan Balıkesir-İzmir karayolunun Çanakçı mevkiinde ve Balıkesir-Edremit yolunun Şapçı mevkiinde etkili olan kar yağışına istinaden karayolu ekiplerinin düzenli tuzlama çalışması yaptığı kaydedildi. İstanbul-İzmir otoyolunun Balıkesir bölümünde ise herhangi bir sorun yaşanmadığı öğrenildi. Kar yağışının gün içinde devam etmesi bekleniyor.
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