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16 Haziran 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BALIKESİR - Evlerinde ölü bulunan çift, son yolculuklarına birlikte uğurlandı

BALIKESİR - Evlerinde ölü bulunan çift, son yolculuklarına birlikte uğurlandı

- Bostancı Camisi önünde cenaze aracı - Cami önünde çift için helallik alınması - Bostancı Mezarlığında kılınan cenaze namazı Balıkesir 'de evlerinde ölü bulunan çift, son yolculuklarına birlikte uğurlandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde evlerinde ölü bulunan çiftin cenazeleri toprağa verildi.
Cennetayağı Mahallesi 781. Sokak'taki apartman dairesinde oğulları M.D. tarafından öldürüldüğü iddia edilen Şenol D. (47) ile eşi Sevgi D'nin (46) yakınları tarafından Bursa Adli Tıp Kurumu Morgu'ndan alınan cenazeleri Edremit'e getirildi.
Çift için Bostancı Mahallesi Camisi'nde öğle namazını müteakip helallik alındı.Karı kocanın cenazeleri Bostancı Mahalle Mezarlığı'nda ayrı ayrı kılınan cenaze namazının ardından yan yana defnedildi.Cenazeye ailenin yakınları, sevenleri ve mahalle sakinleri katıldı.

Cenaze Cenaze Namazı Cenaze Aracı Helal 

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