BALIKESİR - Erdek sahilindeki teknelerden bazıları kuvvetli lodostan zarar gördü
- Halatları kopan tekneler - Zarar gören teknelerin kıyıya çıkarılması Balıkesir 'de Erdek sahilindeki teknelerden bazıları kuvvetli lodostan zarar gördüBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Erdek ilçesinde kuvvetli lodos nedeniyle sahildeki bazı teknelerde hasar meydana geldi.İlçede sabah başlayan lodos, ilerleyen saatlerde etkisini artırdı.Halatları kopan ve alabora olup zarar gören tekneler, sahipleri tarafından güçlükle kıyıya çıkarıldı.Teknelerin sulara gömüldüğü sahilde vatandaşlar fırtına nedeniyle yürümekte güçlük çekti.
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