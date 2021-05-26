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26 Mayıs 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BALIKESİR - Engelli kadını gasbeden zanlılar tutuklandı

BALIKESİR - Engelli kadını gasbeden zanlılar tutuklandı

- Yaşlı kadını öldürmeye çalışan zanlıların yakalanması - Zanlıların Bandırma İlçe Emniyet Müdürlüğü'ne getirilişi - Mağdur yaşlı kadının yakınlarının zanlılara saldırmaya çalışmasıBALIKESİR (AA) - Balıkesir'de engelli ve yaşlı kadını darbederek kolundaki bilezikleri gasbettiği ileri sürülen 2 kişi tutuklandı.Bandırma ilçesinde evine girdikleri Münire Şengül'ü (68) darpedip 2 bileziğini alıp kaçan ve daha sonra Yalova 'da polis ekiplerince yakalanan F.E. (19) ve A.T'nin (20) emniyetteki işlemleri tamamlandı.Adliyeye sevk edilen şüpheliler, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.Zanlı F.E. (19) ve A.T (20), iki gün önce Bandırma'da yaşayan Münire Şengül'ün (68) boğazına ip geçirerek bileğindeki 2 altın bileziği çalarak kaçmıştı. Yalova Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Kocaeli'ye döndükleri tahmin edilen zanlıları Yalova 'dan geçtikleri sırada yakalamış, Şengül'e ait olduğu tahmin edilen bilezikler de ele geçirilmişti.Zanlıların aramasında yaşlı kadına ait olduğu tahmin edilen bilezikler de ele geçirildi.Şüpheliler, Yalova Emniyet Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından Balıkesir'e gönderildi.

Yaşlı Kadın Akalan Arbede Kalamış Polis Ekipleri 

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