BALIKESİR - Edremit'te FETÖ/PDY firarisi kadın yakalandı
- Firari FETÖ hükümlüsü kadının yakalanması - Şüphelinin ilçe emniyet müdürlüğünden çıkarılması Balıkesir 'de firari FETÖ hükümlüsü yakalandıBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Edremit ilçesinde FETÖ/PDY üyeliğinden hakkında 6 yıl 3 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü gözaltına alındı.İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekipleri, "silahlı terör örgütüne üye olma suçundan" kesinleşmiş hapis cezası bulunan Ayşe E'nin kentte olduğunu belirledi.Ekipler, operasyonla hükümlü kadını yakaladı.Ayşe E, emniyet ve adliyedeki işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
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