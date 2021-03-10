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10 Mart 2021 Çarşamba günü yayınlandı
BALIKESİR - Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

BALIKESİR - Direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü hayatını kaybetti

- Olay yerinden görüntüler - Sağlık ekiplerinin kalp krizi geçiren sürücüye müdahale etmesiBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Ayvalık ilçesinde direksiyon başında kalp krizi geçiren sürücü öldü.Alınan bilgiye göre, sokağa çıkma kısıtlamasının başladığı saat 21.00 sıralarında 34 JND 14 plakalı araç, Cumhuriyet Meydanı'nda polis uygulama noktasına girdiği sırada kaldırıma çıkarak durdu.Polis ve bekçiler, direksiyon başındaki Ahmet Yanık (65) isimli sürücünün direksiyon başında kalp krizi geçirdiğini fark etti.Sağlık ekiplerine haber veren polis ekipleri, sürücü Yanık'ı araçtan dışarı çıkararak kalp masajı yapmaya başladı.
Olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından Ayvalık Devlet Hastanesine kaldırılan Yanık'ın, hastanede hayatını kaybettiği öğrenildi.

İlk Müdahale Kalp Krizi Kalp Masajı Polis Ekipleri Direksiyon 

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