BALIKESİR - Devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti
- Traktör kazası - Kaza yerinden görüntüler Balıkesir 'de devrilen traktördeki 2 kişi öldüBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.Arif Uygun (61) ve Mutullah Karakaya (66), Kınık Mahallesi'nde ürettikleri tütünleri ilçe merkezine götürmek üzere traktörle yola çıktı.İlçe merkezine yaklaşık 1 kilometre mesafede sürücü Uygun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör, şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Uygun ve Karakaya'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.
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