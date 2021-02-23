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23 Şubat 2021 Salı günü yayınlandı
BALIKESİR - Devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti

BALIKESİR - Devrilen traktördeki 2 kişi hayatını kaybetti

- Traktör kazası - Kaza yerinden görüntüler Balıkesir 'de devrilen traktördeki 2 kişi öldüBALIKESİR (AA) - Balıkesir 'in Sındırgı ilçesinde meydana gelen traktör kazasında 2 kişi hayatını kaybetti.Arif Uygun (61) ve Mutullah Karakaya (66), Kınık Mahallesi'nde ürettikleri tütünleri ilçe merkezine götürmek üzere traktörle yola çıktı.İlçe merkezine yaklaşık 1 kilometre mesafede sürücü Uygun'un direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu traktör, şarampole devrildi.İhbar üzerine olay yerine gelen jandarma ve 112 Acil Sağlık ekipleri, Uygun ve Karakaya'nın olay yerinde hayatlarını kaybettiğini belirledi.

Jandarma Direksiyon 

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