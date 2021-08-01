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Balıkesir’de zincirleme trafik kazası... Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı
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1 Ağustos 2021 Pazar günü yayınlandı
Balıkesir’de zincirleme trafik kazası... Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Balıkesir’de zincirleme trafik kazası... Sıkışan sürücüyü itfaiye kurtardı

Kaza yeri

Trafik Kazası Akkale Zincirleme Kaza Direksiyon 

-Sürücünün kurtarılması
-Detay görüntüler

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Burhaniye ilçesinde, üç aracın karıştığı zincirleme kazada, direksiyonda sıkışan kamyon sürücüsü itfaiyenin yardımı ile kurtarıldı. Kaza, Çanakkale-İzmir Karayolu'nun Otogar Kavşağında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Edremit yönüne gitmekte olan Sinan Akdeniz yönetimindeki 17 YR 510 plakalı kamyon, önünde duran Alişan Çalışan yönetimindeki 17 YR 516 plakalı kamyona arkadan çarptı. Kamyon da önünde beklemekte olan Halil Kurnaz yönetimindeki yabancı plakalı otomobile çarptı. Çarpma sırasında 17 YR 510 plakalı kamyon hasar görürken, sürücü Sinan Akdeniz, kamyonun direksiyonunda sıkıştı. Akdeniz, kaza yerine gelen itfaiyenin gayreti ile sıkıştığı yerden çıkarılırken, Edremit Devlet Hastanesine sevk edildi. Yol bir süre trafiğe kapanırken, araçların kaldırılması üzerine yol trafiğe açıldı. Belediye görevlileri yolda temizlik çalışması yaptı. Kaza ile ilgili soruşturmaya başlandı.
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