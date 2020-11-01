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01 Kasım 2020 Pazar günü yayınlandı
Balıkesir’de yaralanan Mehmet dedeye polis ve bekçiler sahip çıktı

Balıkesir’de yaralanan Mehmet dedeye polis ve bekçiler sahip çıktı

Beki ve polisler yaşlı adam ile

Polis Yaşlı Adam Kışla 

-Sağlık ekibi müdahale etti
-Yaşlı adam ambulansa taşındı
-Detay görüntüler
-Fahri Levent ile röportaj
-Hümeysa Cihanlar ile röportaj

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, pazar yerinde düşerek başından yaralanan 86 yaşındaki Mehmet Zeki’ye polisler ve bekçiler sahip çıktı. Başından yaralanan yaşlı adam ambulansla Burhaniye Devlet Hastanesine gönderildi. Öğretmenler Mahallesi Pazarında alış veriş yaparken, yere düşerek başından yaralanan Mehmet Zeki’ye, pazarda maske denetimi yapan polis ve bekçiler sahip çıktı. Başından yaralanan yaşlı adamı bir sandalyeye oturtan polis ve bekçiler bir taraftan da ambulans çağırdı. Polis ve bekçiler ambulans gelene kadar yaşlı adamın başından ayrılmadı. Pazar yerine gelen ambulans Mehmet Zeki’yi Burhaniye Devlet Hastanesine götürdü. Tansiyonu düştüğü iddia edilen yaşlı adam polis ve bekçilere teşekkür etti. Pazar esnafı ve vatandaşlar da polis ve bekçilerin örnek davranışını alkışladı. Pazar esnaflarından Fahri Levent, “Yaşlı amcamız düştü. Polis ve bekçilerimiz ona yardımcı oldu. Sağ olsunlar. Yaşlı amca için ambulans geldi. Geçmiş olsun dileklerimizi iletiyoruz. Polisimizi bekçilerimizi Allah başımızdan eksik etmesin” dedi.
Hümeysa Cihanlar da, “Sağ olsun polis amcalar dedeye sahip çıktı. Yani Allah yardımcımız olsun” dedi.

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