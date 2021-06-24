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24 Haziran 2021 Perşembe günü yayınlandı
Balıkesir'de yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

Balıkesir'de yakalanan DEAŞ üyesi tutuklandı

Şahsın emniyet çıkışı

( BALIKESİR )- Kerkük'teki patlamadan sorumlu olduğu iddia edildi BALIKESİR

Akalan Terör Örgütü 


- Balıkesir'de emniyet ekiplerince yakalanan ve Irak'ın Kerkük kentindeki bir patlamadan sorumlu olduğu iddia edilen DEAŞ terör örgütü üyesi çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri DEAŞ terör örgütü üyesi şahısların tespitine yönelik çalışmalar kapsamında Irak’ta DEAŞ terör örgütü içerisinde sözde emir olarak faaliyet gösteren, bubi tuzağı hazırlamak ve hazırlatmak faaliyetlerinde bulunduğu tespit edilen bir şahıs yakalandı. Ekipler yaptıkları araştırmada yakalanan DEAŞ üyesinin Irak'ın Kerkük kentinde gerçekleştirilen bir patlatmadan da sorumlu olduğu yönünde bilgilere ulaştı. Emniyetteki ifadesinin ardından adliyeye çıkarılan şahıs tutuklanarak cezaevine gönderildi.
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