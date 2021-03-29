Balıkesir'de VIP taksi hizmeti

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( BALIKESİR ) BALIKESİR



- Balıkesir'in Bandırma ilçesinde şehrin T plaka taşıyan özel donanımlı ilk ticari taksisi hizmete başladı.

İçerisinde buzdolabından TV'ye, Wi-fi internetten telefona kadar her türlü imkan bulunan taksi daha ilk günden yoğun ilgi görüyor.Bandırmalı esnaf Cüneyt Aydemir tarafından başlatılan VIP Taksi hizmete başladı.

Türkiye'de benzerlerine rastlanan T tipi ticari plaka taşıyan Bandırma'daki ilk VIP Taksi olma ünvanına erişen özel donanımlı taksi vatandaşlardan yoğun ilgi görüyor. 8 kişilik kapasitesinin yanısıra uzun yolculuklarda rahat bir yolculuk imkanı sağlayan VIP Taksi'nin içinde buzdolabından TV'ye, Wi-fi internetten telefona kadar her türlü imkan mevcut."Müşteri, mesafe ayrımı yapmıyoruz, ekstra ücret almıyoruz"Bandırma'da ilk VIP Taksi uygulamasını başlatan Cüneyt Aydemir, yaptığı açıklamada, aracıyla ilgili bilgiler vererek, vatandaşlardan taksimetre ücreti dışında herhangi ekstra bir ücret almayacaklarını ve mesafe, müşteri ayrımı gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade ederek, "Bandırma'da esnaflık yapıyorum. Eskiden baba mesleğiydi bu iş. Bandırma sanayi bölgesi bir kent olduğu için bu hizmetin iyi olacağını ve ilgi göreceğini düşündüm. Aracımız VIP bir araç. Araçta Wi-fi kablosuz internet ve şarj imkanı, Televizyon, Buzdolabı, açılır-kapanır masalarımız var. Aracımıza binen müşterilerimiz Bandırma Şoförler ve Otomobilciler Odası'nın belirlemiş olduğu ticari taksi tarifesinin dışında hiçbir ücret ödemeyecek. Aracımızda belirli içecekler ücretsiz olacak. İstedikleri zaman vatandaşlarımız gidecekleri yer ister 10 TL olsun, ister 500 TL olsun aracımızı kullanabilirler. Kimseye şu kadar yol gideceksin diye bir şart koşmuyoruz. Müşteri ayırt etmeksizin istedikleri yere gidebilirler. Aracımızda yolculuk esnasında okuyabilecekleri gazetelerimiz, dergilerimiz olacak. Bandırma'da VIP araç olup da T tipi Ticari Plaka taşıyan benim araştırmalarıma göre ilk araç bu. Böyle bir yatırımı yapmayı uygun gördük. Bizlere ve kentimize hayırlı olsun" dedi.

"Ücreti makul, imkanları bol"Bandırma'nın ilk T Plaka taşıyan VIP Taksisinde yolculuk yaparak düşüncelerini anlatan Ayhan Yörükoğlu ise "Bandırmamıza çok güzel bir hizmet gelmiş. Araçta çok güzel bir yolculuk yapılıyor. Bandırmamız zaten bir sanayi şehri. İşadamlarımız bunu sıklıkla kullanırlar diye düşünüyorum. Bandırma'ya yakışan bir hizmettir. Ücreti çok makul. Herhangi bir taksiye vereceğiniz ücretin aynısı ise istediğiniz yere gidebiliyorsunuz. Yolculuk esnasında televizyon seyredip, gazete okuyabiliyorsunuz. Cep telefonunuzu, bilgisayarınızı şarj edebileceğiniz 220 W destekli şarj sistemi var. Ayrıca internet bağlantısından faydalanabiliyorsunuz. Özel eşya kasası, buzdolabı var. Telefonumu kablosuz şarj edebiliyorum. Bandırma'ya bu hizmeti getiren kardeşimize teşekkür ediyorum" dedi.





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