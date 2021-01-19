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19 Ocak 2021 Salı günü yayınlandı
Balıkesir'de tefecilik operasyonu

Balıkesir'de tefecilik operasyonu

Yakalanan şüpheliler

Polis Akalan Yakalama Kararı Tefecilik Şafak Vakti 

-evlerde yapılan arama

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'de tefecilik yapan şahıslara yönelik düzenlenen polis operasyonunda 5 kişi gözaltına alındı. 1 şüphelinin ise yakalanma çalışması sürüyor. Balıkesir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinde tefecilik yaptığı ileri sürülen 6 kişi hakında yakalama kararı çıkarıldı. Ekipler şafak vakti 8 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.
Şahısların ikametlerinde çok sayıda senet ve borçluların yazılı olduğu ajandalar ele geçirildi. Evlere yapılan baskında E.Ş., G.E., E.K., V.A. ve Ş.A. yakalanırken, M.D. isimli şüphelinin ise yakalanma çalışmasına devam ediliyor. (TS-
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