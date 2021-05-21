Balıkesir'de 'Sahil Rüzgarı Operasyonu'

- Balıkesir'de organize suç örgütlerine yönelik 8 ildeki operasyonlarda 18 zanlı gözaltına alındı.Balıkesir'de Emniyet Genel Müdürlüğü KOM Daire Başkanlığı koordinesinde organize suç örgütlerine yönelik başlatılan "Sahil Rüzgarı Operasyonu"nda 18 kişi gözaltına alınırken, 3 şüphelinin aranmasına devam ediliyor.Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Balıkesir kent merkezi ve Bandırma'da 25 şüpheliye yönelik düzenlenen operasyonda 18 zanlı gözaltına alınırken, 3 şüphelinin cezaevinde bir şüphelinin ise askerde olduğu belirlendi.Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda ise 3 ruhsatsız tabanca, pompalı tüfek, çok sayıda fişek, uyuşturucu hap, hassas terazi ve bıçak ele geçirildi.Operasyonlarda ele geçirilemeyen 3 zanlı için de çalışmaların sürdüğü öğrenildi.
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