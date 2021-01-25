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25 Ocak 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkesir'de sağanak etkili oldu ev ve işyerleri sular altında kaldı

Balıkesir'de sağanak etkili oldu ev ve işyerleri sular altında kaldı

Yağmurda ilerleyen araç görüntüleri

Yağış Uyarısı Sağanak Yağış Şiddetli Yağış 

-Su birikintilerinden ayrıntılar

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir'de öğle saatlerinde başlayan sağanak yağış şehirde hayatı olumsuz etkiledi. Meteoroloji İşleri Genel Müdürlüğünün Balıkesir için yaptığı şiddetli yağış uyarısı sonrasında yağış öğle saatlerinde etkili oldu. Şiddetli rüzgarla birlikte etkisini arttıran yağmur kısa sürede taşkınlara sebebiyetverdi. Gök gürültülü sağanak sebebiyle bazı sokaklar ve caddeler adeta dereye döndü. Şiddetli yağış yüzünden cadde ve sokaklarda su birikintileri oluştu, bazı yollarda araçlar ilerlemekte güçlük çekti. Saatlerce aralıksız devam eden sağanakta özellikle şehir merkezinde bazı ev iş yerlerinde su baskınları oldu. Bazı vatandaşlar suya girerek tıkanan giderleri açmaya çalıştı. (UC-MŞ)
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