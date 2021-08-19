- Balıkesir'de şafak operasyonu: 11 gözaltı



- Balıkesir İl Emniyet Müdürlüğünce uyuşturucu madde ticaretini önlemeye yönelik yapılan şafak operasyonunda Edremit ve Bigadiç ilçelerinde 11 kişi yakalandı. Sabah saatlerinde Edremit ve Bigadiç ilçelerinde operasyonlar düzenlendi.

Edremit ilçesinde drone ve özel harekat timleri desteğiyle yapılan operasyonda çok sayıda gözaltı oldu. Yapılan aramalarda 2 adet pompalı tüfek, 1 adet kırma av tüfeği, 7 adet tabanca şarjörü, 1 adet pompalı tüfeğe ait şarjör, 38 adet tüfek fişeği, 4 adet tabanca, 4 adet tabancaya ait fişek, 3 adet kurusıkı tabanca, 6 adet kurusıkı tabancaya ait fişek, 15 adet 7.65 mm tabanca fişeği, 2 adet 6.35 mm tabanca fişeği, 85 adet 9.19 mm tabanca fişeği, 2 adet kapsam dışı bıçak, 3 adet uyuşturucu içiminde kullanılan aparat, bin 134 adet sentetik ecza hap, 3,36 gram ssrar maddesi, 0,87 gram bonzai , 13,90 gram metamfetamin ele geçirildi. Uyuşturucu madde ticaretini ve kullanımını önlemeye yönelik yapılan şafak operasyonunda 11 kişi gözaltına alınarak haklarında işlem başlatıldı. (EME-MŞ)

