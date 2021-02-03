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03 Şubat 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkesir'de otobanda araç yangını

Balıkesir'de otobanda araç yangını

Otabanda aracın yanması

Otomobil Yangını Polis Araç Yangını Trol 

--İtfaiye ekiplerinin araç yangınını söndürme çalışmaları

( BALIKESİR ) - BALIKESİR

- Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen İstanbul-İzmir otobanında meydana gelen araç yangını itfaiye ekiplerince söndürüldü. Balıkesir'in Susurluk ilçesinden geçen İstanbul-İzmir Otobanının Demirkapı mevkiinde nedeni mekanik bir arıza nedeniyle çıkan otomobil yangınında 61 EH 206 plakalı araç kullanılamaz hale geldi. Susurluk İtfaiye biriminden ekiplerin müdahalesi ile yangın söndürülürken, Trafik polisleri otobanda trafiği yangın süresince kontrollü olarak sevk ve idare ettiler. 61 EH 206 plakalı aracın şoförü Sefa Ertaş ve bir yolcu yolcu araçtan sağ olarak kurtuldu. (HT
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