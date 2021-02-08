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08 Şubat 2021 Pazartesi günü yayınlandı
Balıkesir’de lodos hayatı olumsuz etkiliyor... Rüzgarın hızı 100 kilometreye yaklaştı, dev dalgalar oluştu

Balıkesir’de lodos hayatı olumsuz etkiliyor... Rüzgarın hızı 100 kilometreye yaklaştı, dev dalgalar oluştu

Akçay sahil detayları

Şiddetli Lodos Lodos 

-Deniz detayları

( BALIKESİR ) BALIKESİR

- Balıkesir’in Edremit Körfezi'nde akşam saatlerinde etkili olmaya başlayan şiddetli lodos Akçay, Zeytinli, Güre ve Altınoluk sahillerinde hayatı olumsuz etkiliyor. Zaman zaman hızı 100 kilometreyi geçen kuvvetli lodos, Edremit ilçesinin Akçay, Altınoluk, Güre ve Zeytinli mahalleleri ile Burhaniye ilçesinin Ören, Öğretmenler mahallerinde sahil kesimlerinde etkisini gösteriyor. Oluşan dev dalgalar sahillere vuruyor. (EME-
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