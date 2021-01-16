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16 Ocak 2021 Cumartesi günü yayınlandı
Balıkesir’de karla mücadele sürüyor

Balıkesir’de karla mücadele sürüyor

Karda giden araçlar

Karla Mücadele Kar Yağışı Trol 

-Karla mücadele eden greyderin kokpitinden görüntü
-Yol açmaya çalışan kepçe
-Balıkesir - Edremit karayolunda seyir eden araçlar
-Rampada kalan tırlar
-Kar sonucu yoldan kayan tır

( BALIKESİR )- Savaştepe'de Kayan TIR ulaşımı aksattı BALIKESİR

- Kar yağışı Balıkesir merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerini etkisi altına aldı. Büyükşehir Belediyesine bağlı ekipler karla mücadele ediyor. Savaştepe ilçesinde Kayan bir TIR ise ulaşımı aksattı. Kar yağışı Balıkesir merkezi başta olmak üzere tüm ilçelerini etkisi altına aldı. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı ekipler karla mücadelelerine devam ediyor. Yoğun kar yağışı sonrasında Savaştepe ilçesine bağlı 9 köy ulaşıma kapandı. Yolları kapanan köylere ulaşım sağlanmaya çalışıyor. Kar yağışı Balıkesir il merkezi, Balya, Savaştepe, İvrindi ve Bigadiç ilçelerinde etkisini gösteriyor. Balıkesir ili ve ilçeleri arasındaki ana halterlerde ise ulaşım sıkıntısı bulunmuyor. Savaştepe - Balıkesir yolunda ise bir tırın kayması sonucu ulaşımda aksamalar meydana geldi. Ekipler kayan tırı kurtarmak ve yolu açmak için yoğun mücadele veriyor. Olayın meydana geldiği karayolunda ise ulaşım kontrollü olarak sağlanıyor. (US-BD
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