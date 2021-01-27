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27 Ocak 2021 Çarşamba günü yayınlandı
Balıkesir'de kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü

Balıkesir'de kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü

Yoğun kar yağışı görüntüleri, vatandaşlar ile röportaj, Kepsut'ta kar yağışına sevinen vatandaşların sosyal medyada ki görüntüleri

( BALIKESİR )- Kar yağışına sevinen vatandaşların oyun havası sosyal medyada ilgi gördü BALIKESİR

Sosyal Medya Yaz Bereketi Oyun Havası Kar Yağışı 


- Balıkesir'in Dursunbey ilçesinde öğle saatlerinden sonra etkili olmaya başlayan kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Öte yandan, Kepsut ilçesinde kar yağışına sevinen vatandaşların oyun havası sosyal medyada büyük ilgi gördü. Dursunbey'de sabah saatlerinde etkili olan yağmurun ardından başlayan ve bir anda etkisini arttıran kar yağışı kısa sürede ilçeyi beyaza bürüdü. Kurak geçen bir yılın ardından gelen kar yağışı vatandaşları sevindirdi. Beyaz bereketin tadını çıkarttıklarını ifade eden vatandaşlar, yağışların kendilerini çok mutlu ettiğini ifade ettiler. Öte yandan, Balıkesir'in Kepsut İlçesine balı Kırsal mahallerde etkili olan kar yağışı sonrası oyun havası eşliğinde oynayan vatandaşların sosyal medyada paylaşılan görüntüleri büyük ilgi gördü. Görüntüler kısa sürede binlerce kişi tarafından izlenildi.
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